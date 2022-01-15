Список лучших майнеров на сегодняшний день.

На сегодняшний день майнинг является частью жизни и заработком многих пользователей по всему миру. Мы собрали для Вас все их в одном месте. Список составлен из лучших майнеров по многим критериям и мнению комьюнити.