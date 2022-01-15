Список лучших майнеров на сегодняшний день.
На сегодняшний день майнинг является частью жизни и заработком многих пользователей по всему миру. Мы собрали для Вас все их в одном месте. Список составлен из лучших майнеров по многим критериям и мнению комьюнити.
T-rex Версия 0.25.9
Поддержка множества алгоритмов. Оптимизирован под зеленые видеокарты Nvidia.
Монеты: ETH, ETC, RVN, XVG, BCD, ZIL
Тип: NVIDIA
lolMiner версия 1.46a
Известный майнер для видеокарт NVIDIA и AMD. Предпочтение отдает AMD.
Монеты : ETH, BEAM, ETC, AE, RVN, ZCOIN
Тип: AMD, NVIDIA
Phoenix Miner версия 6.0c
Один из самых и проверенных майнеров. Поддерживает как видеокарты AMD, так и NVIDIA.
Монеты : ETH, ETC, MOAC, METAVERSE, PIRL
Тип: AMD, NVIDIA
NBMiner версия 40.1
Поддерживает алгоритмы. Поддерживает как AMD так и NVIDIA.
Монеты: ETH, ETC, RVN, ETP, ZIL, BEAM
Тип : AMD, NVIDIA
Gminer версия 2.89
Поддерживает все популярные алгоритмы. Поддерживает как видеокарты AMD, так и NVIDIA.
Монеты: ETH, ETC, RVN, CLO, BTG, EXP
Тип: AMD, NVIDIA
Team Red Miner версия 0.9.4.2
Поддерживает только видеокарты AMD. Популярный счет высокого уровня хешрейта.
Монеты : ETH, ETC, RVN, ZIL, QKC, MWC, ETP, FIRO
Тип: AMD
Bminer версия 16.4.10
Широко известный майнер с большим пулом алгоритмов. Поддерживает AMD и NVIDIA.
Монеты : ETH, ZET, GRIN
Тип: AMD, NVIDIA
EthMiner версия 0.19.0
Майнер с исходным кодом. Для видеокарт AMD, NVIDIA
Монеты : ETH, ETP, EXP, MOAC, CN
Тип: AMD, NVIDIA
Nanominer версия 3.5.2
От команды Нанопула. Поддержка алгоритмов и пулов.
Монеты: ETH, ETC, RVN, CLO, DBIX, XMR, ERGO, CONFLUX, VERUSCOIN
Тип: AMD, NVIDIA
Claymore’s Dual Ethereum версия 15.0
Поддерживает майнинг монет на основе алгоритма Et hash.
Монеты : ETH, ETC, CLO, QKC, ETP
Тип: AMD, NVIDIA