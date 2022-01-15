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Список лучших майнеров на сегодняшний день.

На сегодняшний день майнинг является частью жизни и заработком многих пользователей по всему миру. Мы собрали для Вас все их в одном месте. Список составлен из лучших майнеров по многим критериям и мнению комьюнити. 

T-rex Версия 0.25.9

Поддержка множества алгоритмов. Оптимизирован под зеленые видеокарты Nvidia. 

Монеты: ETH, ETC, RVN, XVG, BCD, ZIL

Тип: NVIDIA

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lolMiner версия 1.46a

Известный майнер для видеокарт NVIDIA и AMD. Предпочтение отдает AMD.

Монеты : ETH, BEAM, ETC, AE, RVN, ZCOIN

Тип: AMD, NVIDIA

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Phoenix Miner версия 6.0c

Один из самых и проверенных майнеров. Поддерживает как видеокарты AMD, так и NVIDIA.

Монеты : ETH, ETC, MOAC, METAVERSE, PIRL

Тип: AMD, NVIDIA

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NBMiner версия 40.1

Поддерживает алгоритмы. Поддерживает как AMD так и NVIDIA.

Монеты: ETH, ETC, RVN, ETP, ZIL, BEAM

Тип : AMD, NVIDIA

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Gminer версия 2.89

Поддерживает все популярные алгоритмы. Поддерживает как видеокарты AMD, так и NVIDIA.

Монеты: ETH, ETC, RVN, CLO, BTG, EXP

Тип: AMD, NVIDIA

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Team Red Miner версия 0.9.4.2

Поддерживает только видеокарты AMD. Популярный счет высокого уровня хешрейта.

Монеты : ETH, ETC, RVN, ZIL, QKC, MWC, ETP, FIRO

Тип: AMD

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Bminer версия 16.4.10

Широко известный майнер с большим пулом алгоритмов. Поддерживает AMD и NVIDIA.

Монеты : ETH, ZET, GRIN

Тип: AMD, NVIDIA

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EthMiner версия 0.19.0

Майнер с исходным кодом. Для видеокарт AMD, NVIDIA

Монеты : ETH, ETP, EXP, MOAC, CN

Тип: AMD, NVIDIA

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XMRig версия 6.16.4

Открытый исходный код. Поддержка майнинга как на видеокартах так и на процессорах.

Монеты : XMR, QRL, NBR, CCX, SUMO

Тип: AMD, NVIDIA

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Nanominer версия 3.5.2

От команды Нанопула. Поддержка алгоритмов и пулов.

Монеты: ETH, ETC, RVN, CLO, DBIX, XMR, ERGO, CONFLUX, VERUSCOIN

Тип: AMD, NVIDIA

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Claymore’s Dual Ethereum версия 15.0

Поддерживает майнинг монет на основе алгоритма Et hash.

Монеты : ETH, ETC, CLO, QKC, ETP

Тип: AMD, NVIDIA

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CGminer версия 4.11.1

ПО использует алгоритм NeoScrypt, который значительно позволяет увеличить доход от майнинга. 

Монеты: ETH, Litecoin, Dogecoin

Тип: AMD

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